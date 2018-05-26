РИАМО - 26 мая. Ростуризм призвал туроператоров предупреждать о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Индии, где была выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по причине вызываемого им заболевания на сегодняшний день уже скончались не менее 12 человек, десятки госпитализированы», - говорится в сообщении.

По рекомендациям ВОЗ, для предотвращения инфицирования достаточно не контактировать с больными животными (в первую очередь свиньями) и крылановыми (плодоядные летучие мыши), тщательно мыть овощи и фрукты не пить сырой пальмовый сок и строго соблюдать правила личной гигиены.

Федеральное агентство по туризму рекомендует находящимся в Индии российским туристам соблюдать данные правила профилактики заражения вирусом Нипах, а в случае ухудшения самочувствия – сразу же обращаться к врачу.