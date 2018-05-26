РИАМО - 26 мая. В Московской области в период проведения чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности, связанные, в том числе, с ограничением оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В соответствии с указом президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 25 мая по 25 июля на территории Московской области вводятся усиленные меры безопасности, связанные, в том числе, с ограничением оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

«В указанный период на территории Подмосковья запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Исключение составляют экспонирование, учет, хранение и изъятие гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передача, перевозка, транспортирование, использование, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за пределы страны спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта», - говорится в сообщении.

Данные ограничения необходимы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения турнира. За нарушение временно установленных правил предусмотрена ответственность вплоть до изъятия оружия.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».