РИАМО - 26 мая. Неизвестные похитили со склада 10 тонн листовой меди в рулонах по 50 килограммов на северо-востоке Москвы, сумму ущерба устанавливают, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

25 мая в 12:15 в службу «02» от заведующей складом поступило сообщение о краже из организации по адресу: Высоковольтный проезд, дом №13А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с середины апреля по 25 мая неизвестные неустановленным способом из помещения склада по указанному адресу похитили 10 тонн листовой меди в рулонах по 50 килограммов», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка.