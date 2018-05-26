РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. В городском округе Котельники на стадионе «Русские газоны» в микрорайоне Силикат в субботу стартовал первый турнир по футболу среди любителей, в соревнованиях участвуют 8 команд, которые представляют различные территории города и сферы деятельности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Перед началом игр состоялось торжественное открытие турнира, где выступили черлидеры и учащиеся детской школы искусств имени Андреева. С приветственным словом к участникам турнира обратился заместитель главы администрации городского округа, курирующий социальные вопросы, Андрей Булгаков.

«От имени администрации хочу поблагодарить федерацию футбола за предложение провести в нашем городском округе серию турниров по футболу среди любителей. Задача местной власти - создать более комфортные и современные условия для занятий спортом. Благодарю всех жителей, кто откликнулся и помогал также в организации этого турнира. Спасибо за ваше неравнодушие к спортивной жизни города и, в целом, к его развитию», - сказал Булгаков.

Он пожелал спортсменам успехов и дальнейших спортивных достижений, а болельщикам - красивой игры.

Каждая игра турнира длится по 10 минут. В командах играет шесть человек, включая вратаря. Они представляют микрорайоны Силикат, Белая Дача и другие территории города. Также участвуют ветераны спорта. Соревнования продлятся до 17:00. Ход игры сопровождает комментатор. В завершении победителю будет вручен переходящий кубок.

Организаторами турнира выступили члены федерации по футболу городского округа Котельники при поддержке администрации города. Также помощь оказывали неравнодушные жители города. Соревнования впервые проходят в муниципалитете в таком формате. Планируется проводить их каждый месяц.