РИАМО - 26 мая. Полиция обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения мужчине, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее в столице, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

В 20:55 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции.

«В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту повреждения картины в Государственной Третьяковской галерее, <…> орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении данного деяния», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее на картину уже совершали нападения. В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. Вслед за этим последовала сложнейшая реставрация, в которой участвовал и сам Репин. Произведение было качественно отреставрировано. После покушения на картину в 1913 году она находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом.

С момента приобретения картина «Иван Грозный и сын его Иван…» постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки. С 1913 года она является хронически «больным» памятником, находится под постоянным контролем реставраторов Третьяковской галереи и не подлежит транспортировке.