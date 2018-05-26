РИАМО - 26 мая. Пьяная ссора двух мужчин в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья закончилась поножовщиной, одного из собутыльников доставили в больницу с проникающим колотым ранением, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать пятого мая в 02:35 на улице Каштановая в поселке Заречье Одинцовского района бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Одинцовская ГБ» с проникающим колотым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1985 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.