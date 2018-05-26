РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. На форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» в субботу в Балашихе свои образцы спецтехники и оружия представили отечественные производители, сообщил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

В субботу в учебном центре «Новский» дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе завершился научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». На форуме свою продукцию представили 124 отечественных предприятия, работающих в интересах правоохранительных органов. В общей сложности было представлено более 60 единиц спецтехники и 50 видов стрелкового оружия.

«В основном сегодня для потребностей Росгвардии, причем это касается не только вооружения, военной техники, но и средств управления и связи, мы полагаемся на отечественные образцы, и это вполне удовлетворяет нашим потребностям. Прошедший форум новых технологий выявил еще целый ряд производителей, которые предлагают нам образцы, вполне отвечающие современным требованиям», - сказал Меликов.

Он также добавил, что форумы передовых технологий помогают в модернизации всех систем. По итогам предыдущего мероприятия удалось принять на вооружение Росгвардии современные образцы, которые позволят обеспечить безопасность участников предстоящего чемпионата мира по футболу.

«День передовых технологий правоохранительных органов» в этом году проводится во второй раз. Организаторы форума - Росгвардия и министерство внутренних дел России.