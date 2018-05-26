РИАМО - 26 мая. Двадцатилетний парень упал на рельсы под прибывающим электропоездом на станции «Академическая» Калужско-Рижской линии метро в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 25 мая в 20:20 на станции метро «Академическая» неработающий 1998 года рождения упал на рельсы под прибывающий электропоезд. Для извлечения пострадавшего по первому пути снималось напряжение.

«Молодой человек с телесными повреждениями нарядом скорой медпомощи доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.