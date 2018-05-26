РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В Нескучном парке подмосковного Подольска в субботу открылся фестиваль холи массовым запуском красок, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Впервые детский фестиваль красок прошел в Нескучном парке в 2016 году, тогда его посетили более 50 человек. В 2017 году организаторы успешно провели это мероприятие еще несколько раз и решили открыть сезон 2018 года в мае. Фестиваль красок холи открылся в Нескучном парке в субботу в 14:00. В рамках мероприятия все желающие могут приобрести краски холи и принять участие в развлекательной программе.

«В рамках фестиваля состоялся массовый запуск красок, прошли различные игры, а также дискотека для молодежи и детей. В открытии яркого мероприятия приняли участие около 50 человек. Всего фестиваль будет проходить в парке до 18:00», - сказала одна из организаторов мероприятия.

Она отметила, что фестиваль проводится в рамках официального открытия летнего сезона в парке. Работать он будет по выходным. Помимо этого, все желающие могут попрыгать на батутах, принять участие в конкурсах, стать участниками спортивного турнира, раскрасить краски Тандари и сделать аквагрим.

Фестиваль красок холи зародился в Индии. Традиционно для проведения праздника в Индии использовались натуральные порошки из подручных средств, например, куркумы. В России для производства краски используется крахмал и пищевые водорастворимые красители.