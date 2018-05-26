РИАМО - 26 мая. Нападение мужчины на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» в Третьяковской галерее в столице не оставило равнодушными пользователей социальных сетей, большинство осуждает вандала, но есть и те, кто высказывает слова понимания.

В 20:55 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама.

«Как он с царями, так и его по-царски колесовать», - пишет Сергей Семенов.

Сергей Якунинский отметил в своем комментарии, что «поврежденный рассудком повреждает поврежденного рассудком».

«Решил приобщиться к искусству, но че-то не задалось», - добавляет Руслан Аушев.

А Андрей Камский отмечает, что понимает мужчину, но не поддерживает его.

«Когда я, будучи молодым, впервые увидел эту картину, у меня возникло подсознательное желание уничтожить ее, но здравый смысл был сильнее подсознания. Эта картина написана гениальным человеком и вызывает у разных людей различные эмоции. В дальнейшем я ее обходил стороной. А вся полемика о подлинности этой картины или правильности трактования истории – второстепенно», - написал Камский.

Диана Цыганкова поинтересовалась, где вандал купил водку, неужели в буфете галереи.

«Я, конечно, все понимаю, но что-то защита полотна в музее хромает, раз стекло разбили столбиком ограждения», - отмечает Енот Обыкновенный.

Светлана Смольская уточняет, что картина Репина больше фантастическая, а не историческая.

«К тому же явно будоражит людей со слабой психикой. И повреждается оными персонажами уже не первый раз», - добавляет она.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее на картину уже совершали нападения. В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. Вслед за этим последовала сложнейшая реставрация, в которой участвовал и сам Репин. Произведение было качественно отреставрировано. После покушения на картину в 1913 году она находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом.

С момента приобретения картина «Иван Грозный и сын его Иван…» постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки. С 1913 года она является хронически «больным» памятником, находится под постоянным контролем реставраторов Третьяковской галереи и не подлежит транспортировке.