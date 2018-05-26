РИАМО - 26 мая. Причины отсутствия антивандального покрытия на стекле перед картиной Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», которую накануне повредил житель Воронежской области, устанавливает полиция, также правоохранители не могут получить записи с видеокамер, сообщает «Интерфакс».

Полиция задержала мужчину, повредившего картину Ильи Репина в «Третьяковке» - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Якиманка города Москвы (УВД по ЦАО) возбуждено уголовное дело. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.

«Установлено, что стекло картины не было защищено антивандальной пленкой вопреки данным в служебных документах музея», - говорится в сообщении.

Этот вопрос в настоящее время обсуждается с администрацией галереи.

«Кроме этого, правоохранительным органам пока не удается получить записи видеокамер наблюдения. Представители заведения утверждают, что они по каким-то причинам не сохранились», - отмечается в материале.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее на картину уже совершали направления. В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. Вслед за этим последовала сложнейшая реставрация, в которой участвовал и сам Репин. Произведение было качественно отреставрировано. После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом.

С момента приобретения картина «Иван Грозный и сын его Иван…» постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки. С 1913 года она является хронически «больным» памятником, находится под постоянным контролем реставраторов Третьяковской галереи и не подлежит транспортировке.