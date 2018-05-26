РИАМО - 26 мая. Подготовка инфраструктуры столицы к проведению чемпионата мира по футболу завершена, службы городского хозяйства готовы к работе, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мэром города была поставлена задача до 25 мая полностью завершить всю подготовку инфраструктуры, это было выполнено. Мы, службы городского хозяйства, полностью готовы к тому, чтобы провести чемпионат мира, отработаны все системы резервирования, отработаны все системы подачи тепло- и энергоносителей и обустройство города, приведение его в порядок во время подготовки и проведения матчей», - заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что все спортивные и крупные комплексы, такие как «Спартак», «Лужники» и фан-зона, готовы к проведению чемпионата мира.

По его словам, в фан-зоне на Воробьевых горах проведены работы, связанные с обеспечением энергией, водоснабжением и другими инженерными коммуникациями. Также большие работы проведены на подходах к стадионам «Спартак» и «Лужники»: организованы подъезды по автомобильным дорогам, пешеходные маршруты болельщиков от метро «Спортивная» до Садового кольца, благоустройство вокруг территорий.

«Для обслуживания объектов, связанных с проведением чемпионата, созданы специальные группы, бригады и подразделения, которые переведены на усиленный режим работы. В первую очередь, это наши энергетики, тепловики, система водопроводно-канализационного и наружного хозяйства», - отметил заммэра.

Он добавил, что во время чемпионата мира по футболу все территории, примыкающие к местам проживания туристов и прибывших иностранных болельщиков, местам проведения матчей и тренировок, будут работать в особом режиме, поэтому там никакие реконструктивные и строительные работы проводиться не будут.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».