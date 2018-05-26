РИАМО - 26 мая. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписала ряд значимых соглашений с инвесторами, в частности, несколько проектов в агропромышленном комплексе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

«В прошлом и в этом году подписываем контракты, соглашения примерно на 30-35 миллиардов рублей. Это и отечественный, и зарубежный бизнес. Благодаря мерам поддержки, которые существуют на федеральном и региональном уровнях, сегодня удается привлекать инвесторов и по программе импортозащения, и тех, кто хочет развивать экспортный потенциал. <…> То есть продукция, которая производится на территории нашей страны, в Подмосковье, имеет экспортный потенциал. <…> В этом году мы подписали второе крупное соглашение с группой «Черкизово». Порядка 10 миллиардов рублей они вложат в строительство нового большого производства», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что активно развиваются особые экономические зоны, в частности, «Дубна» заполнена полностью резидентами, поэтому пришлось увеличить площадь еще на 35 гектаров, чтобы привлечь новых инвесторов.

Воробьев отметил, что в прошлом году было подписано трехстороннее соглашение о строительстве терминально-логистического центра «Восточный».

«Терминал работает. <…> Уже первая очередь его открыта, и дальше коллеги строят и развиваются. Важно, что наши идеи материализуются», - подчеркнул глава региона.

Воробьев остановился на теме строительства автомобильного завода Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья.

«Через год мы уже планируем стать свидетелями выпуска первых автомобилей. Очень интенсивно идет строительство в индустриальном парке «Есипово». Как говорят коллеги из Mercedes, все идет по плану. В ближайшее время уже начнется тестовая сборка», - отметил губернатор.

Воробьев также остановился на ряде ярких проектов, выделив ряд инвесторов, которые приходят в агропромышленный комплекс, в частности, в производство молока пришла компания «ЭкоНива-АПК».

«Качество молока, условия, экономика позволяют рассчитывать на то, что самые изысканные сорта сыров будут производиться у нас в стране, в частности, в Подмосковье», - подчеркнул губернатор.

В ходе интервью Воробьев напомнил, что в интегральном рейтинге регионов России по состоянию инвестиционного климата Подмосковье вошло в десятку лидеров, заняв девятую позицию.

«Высокое место, нам важно не просто удержаться, но и показывать динамику. Хотя удержаться в десятке, это уже достижение. <...> Очень высокая конкуренция среди регионов. Это очень интенсивный бег, причем, если ты бежишь медленно, тебя обязательно обгоняют соседние регионы. АСИ закончила очередную презентацию рейтинга (интегрального рейтинга регионов России по состоянию инвестиционного климата – ред.). Мы на 9 месте, хотя, конечно, хочется подняться выше, будем работать», - подытожил Воробьев.



В этом году подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений с инвесторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. В частности, было подписано соглашение с компанией Mars, в рамках которого организация планирует строительство новых биологических очистных сооружений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с Агентством стратегических инициатив. Одно из соглашений касается взаимодействия в реализации лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития. Второе соглашение подписано в рамках реализации на территории Московской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Московская область демонстрирует интерес как зарубежных партнеров, так и наших. Малый и средний бизнес растет. В прошлом году Московская область продемонстрировала сокращение сроков подключения к электросетям, также хорошо выстроена работа институтов для бизнеса, это агентства по привлечению инвестиций, корпорация развития», - отметила ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.