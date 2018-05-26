РИАМО – 26 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором поведал о причинах развода с женой Матильдой, сообщает Газета.ru.

Накануне Шнуров сообщил, что разводится со своей женой Матильдой. Он отметил, что это решение супруги приняли с сожалением и попросил поклонников и прессу уважать их личное пространство. Сама Матильда также прокомментировала сообщения о разводе и назвала его личным делом.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?» - пишет Шнуров на своей странице в Instagram.

В стихотворении говорится, что «придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души», и что «жизнь выкатывает счет».

В комментариях подписчики поддерживают музыканта.