РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В субботу на Дне передовых технологий правоохранительных органов в подмосковной Балашихе провели спецоперацию по нейтрализации условных террористов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

С 25 мая в учебном центре «Новский» дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе проходит научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». В заключительный день форума, в субботу, военнослужащие и сотрудники Росгвардии при поддержке вертолетов и бронетехники провели спецоперацию по нейтрализации условных террористов.

«Сегодня участники форума смогли проверить боевые возможности того оружия, которое находится на вооружении войск Росгвардии, поучаствовали в мастер-классах, спортивных мероприятиях. Также мы продемонстрировали показ определенных тактических эпизодов, которые используют войска национальной гвардии», - сказал начальник Главного управления подготовки войск (сил) Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

Бойцы ОМОНа, СОБРа, центра специального назначения «Витязь», а также подразделений спецназа управления Росгвардии по Чеченской республике продемонстрировали зрителям десантирование с парашютом с вертолета, в том числе со служебной собакой, тактическую стрельбу штурмового подразделения, задержание условных преступников, отражение нападения бандитов на блокпост и другие элементы специальной подготовки.

На форуме было представлено более 60 единиц специальной техники и 50 видов стрелкового оружия, новейшие образцы робототехники, инженерные средства нелетального действия, морское вооружение и снаряжение, интерактивные тиры и тренажеры, беспилотные комплексы, новую форму одежды и многое другое.

День передовых технологий правоохранительных органов в этом году проводится во второй раз. Организаторы форума - Росгвардия и министерство внутренних дел России.