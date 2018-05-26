РИАМО - 26 мая. Экскурсии для иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу - 2018 начнут проводить в Московском метрополитене, с 10 июня по 15 июля в столичной подземке организуют 72 экскурсии на английском и русском языках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время познавательной прогулки туристы увидят, как современные станции, так и памятники архитектуры. Гид также расскажет историю развития МЦК.

«Метрополитен Москвы - один из самых красивых в мире. В ходе экскурсий посетителям расскажут о современных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), о памятниках архитектуры, в том числе поведают легенды о станциях», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Прогулка начнется со станции «Выставочная». Здесь туристам расскажут об архитектурных особенностях и необычных решениях при строительстве станций, расположенных возле делового центра «Москва-Сити». Далее группа отправится на Московское центральное кольцо, где гид познакомит их со столетней историей развития кольца. В поездке экскурсантам откроются живописные виды на столицу c современными небоскребами, набережными у Москвы-реки и кварталами со зданиями 1950-х годов.

Затем туристическая группа посетит станции метро, которые являются объектами культурного наследия. Например, на «Площади Революции» экскурсанты узнают, что станция является рекордсменом по количеству установленных на ней бронзовых статуй - их там 76. Также им расскажут о суеверии: если потереть нос бронзового пса у «Пограничника с собакой», день будет благополучным. Кроме того, туристы погуляют по одной из самых красивых станций - «Маяковской».

Каждая экскурсия будет длиться два часа. Ее стоимость составит тысячу рублей. Расписание прогулок можно посмотреть на сайте Музея Москвы. Раздел, посвященный экскурсиям, доступен как на русском, так и на английском языке.

На станциях московского метро регулярно проходят экскурсии для горожан. В этом году гиды, организующие такие познавательные прогулки, пройдут специальное обучение. Стартовал пилотный проект «Экскурсии в метро» . В его рамках туры по станциям начнут проводить аккредитованные специалисты с наиболее интересными маршрутами. Гиды, которые хотят получить аккредитацию, должны будут подтвердить знание истории метро и особенностей его работы. Экзамен будут принимать специалисты метрополитена.

Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. Набор в учебные группы уже начался. На занятиях расскажут об истории развития метро, организации работы станций и пассажирских перевозках, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном.