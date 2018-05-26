РИАМО - 26 мая. Сотрудники полиции проверяют информацию о грубом нарушении общественного порядка на Симферопольском шоссе в новой Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«В 12:50 на службу «02» обратились обеспокоенные граждане, которые сообщили о грубом нарушении общественного порядка в районе дома 24 на Симферопольском шоссе», - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. По данному факту проводится проверка, заключил он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что полиция объявила в розыск иномарку Chevrolet после стрельбы в новой Москве. Очевидцы сообщили о беспорядочной стрельбе в районе 25-го километра Симферопольского шоссе.
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