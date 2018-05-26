РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В субботу на Дне передовых технологий правоохранительных органов в Балашихе продемонстрировали более 60 единиц спецтехники и 50 видов стрелкового оружия, сообщил представитель департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

В субботу в учебном центре «Новский» дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе завершился научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».

«На форуме продемонстрировали более 60 единиц специальной техники и 50 видов стрелкового оружия, различные боеприпасы и прицельные комплексы, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы», - сказал представитель.

Он добавил, что свою продукцию представили 124 отечественных предприятия, работающих в интересах правоохранительных органов.

На форуме также прошел практический показ действий спецназа, боевых возможностей образцов вооружения и военной техники. В мероприятии приняли участие представители ведомств, связанных с обеспечением безопасности государства, специалисты ведущих отечественных оборонных предприятий, работающих по государственному заказу в интересах Росгвардии и других правоохранительных органов страны.

День передовых технологий правоохранительных органов в этом году проводится во второй раз. Организаторы форума - Росгвардия и министерство внутренних дел России.