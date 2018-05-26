РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу поздравил коллектив СДЮШОР по баскетболу «Спартак» с 50-летним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На торжественное мероприятие приехал не только глава Люберец, но и основатель школы – заслуженный тренер СССР Давид Берлин.

«За время своего существования СДЮШОР «Спартак» подготовила достойных спортсменов - победителей и призеров европейских и мировых первенств. Это, в первую очередь, заслуга тренерского состава и, конечно, основателя школы Давида Яковлевича Берлина. От всей души поздравляю коллектив с праздником! Успехов, удачи, спортивных и личных побед!» - сказал Ружицкий.

Берлин также поздравил воспитанников, тренеров и выпускников СДЮШОР с юбилеем школы и успешным окончанием спортивного сезона 2017-2018 годов. На память о празднике он вручил Ружицкому баскетбольный мяч и футболку клуба.

Выпускники и воспитанники спортшколы подготовили для гостей праздника импровизированный концерт.

Детско-юношеская школа по баскетболу «Спартак» была открыта в 1968 году при женской команде мастеров «Спартак» (Московская область). В 1969 году открылся Люберецкий учебно-спортивный комбинат. В нем проходил учебно-тренировочный процесс и игры регулярного чемпионата СССР по баскетболу женской команды мастеров «Спартак» под руководством заслуженного тренера СССР Давида Берлина. В этом же году ДСШ получила статус СДЮШОР.