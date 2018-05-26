РИАМО - 26 мая. Работы по благоустройству московского парка «Южное Бутово» будут завершены в конце июля, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Район Южное Бутово и примыкающий район Северное Бутово до сегодняшнего времени имели малую структуру отдыха, и по решению мэра города Сергея Собянина, по просьбе жителей сейчас ведется крупномасштабная работа по приведению в порядок и созданию нового ландшафтно-досугового парка. Территория эта - примерно 140 гектаров, в том числе, 20 гектаров - это водная гладь. Мы полагаем, что к концу июля полностью парк будет передан в ведение жителей этих столичных районов с тем, чтобы они проводили свой досуг», - сказал Бирюков.

Он также отметил, что на территории парка можно будет заниматься зимними и летними видами спорта. Здесь будет организовано пешеходное пространство протяженностью около 15 километров по обе стороны шести прудов, которые здесь расположены.

«Будет сделано будет более 50 крупных досугово-спортивных комплексов, причем на территории этого комплекса можно заниматься различными видами спорта и авиамоделированием. Будут футбольные поля, волейбольные, 12 скейт-парков. Будут места для проведения досуговых мероприятий, концертных программ - три крупные площадки, каждая по 300 посадочных мест. В зимнее время это будут лыжные трассы, а летом - велосипедные дорожки, в зимнее время будет располагаться каток с искусственным льдом», - сказал Бирюков.

Он также сообщил, что для рыбной ловли в пруды парка будет дополнительно выпущено 20 тонн рыбного малька. Также заммэра сообщил, что вокруг парка будет организовано 250 парковочных мест.

«Рядом проходит три станции метро - можно прибыть на метро и комфортно гулять. Для отдыха в летнее время будут сделаны пикниковые зоны - порядка 30», - пояснил заммэра.