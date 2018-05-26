РИАМО - 26 мая. В столичном парке «Зарядье» 29 мая пройдет лекция «Отпуск и каникулы: отдохнуть, не заболев», на ней расскажут, как избежать акклиматизации и отравления в отпуске, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Очередная лекция из цикла «Бегу к врачу» пройдет в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» 29 мая в 19:00. Ее тема — «Отпуск и каникулы: отдохнуть, не заболев»», - говорится в сообщении.

Доктор медицинских наук, главный специалист Москвы по детской эндокринологии, главный врач детской городской клинической больницы святого Владимира, профессор Елена Петряйкина ответит на вопросы, связанные с отдыхом с детьми, комплектацией дорожной аптечки, расскажет, как избежать акклиматизации и отравления, как оказать первую помощь.

«Отдых должен быть в радость для всей семьи. Но даже самые лучшие намерения должны быть подкреплены серьезной подготовкой, включающей консультации с педиатром или терапевтом, а также с иными лечащими врачами (в случае наличия хронических заболеваний) по поводу планируемого места отдыха, составление по итогам этих консультаций аптечки, своевременную вакцинацию с учетом особенностей региона», - отметила Петряйкина.

Очень важно избегать излишнего стресса, адаптироваться к незнакомым условиям постепенно.

«Приезжая в новое место, нужно дать организму (независимо от возраста) возможность привыкнуть. Там могут быть другие пища и вода, флора и фауна. Сам процесс поездки и устройство на новом месте редко обходятся без нервных нагрузок. Не надо стремиться попасть на все экскурсии сразу и залезать на три часа в океан», - считает Петряйкина.

Она добавила, что постепенная адаптация важна и при возвращении домой. При планировании поездки с маленькими детьми (до трех лет) важно учитывать их темпы адаптации и не ездить меньше чем на три недели.

В ходе лекции слушатели смогут задать вопросы. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Также будет организована трансляция на странице департамента здравоохранения в Facebook.

«Бегу к врачу» — цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованный департаментом здравоохранения Москвы.