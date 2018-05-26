РИАМО - 26 мая. Более 80 парков будут обустроены в столице до конца 2018 года, на днях будет сдан парк в районе Братеево, сообщил журналистам заместитель мэра Москва по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо сказать, что в этом году 82 различные парковые территории будут обустроены в городе. Буквально через несколько дней мы сдаем москвичам крупный парк вдоль берега Москвы-реки в районе Братеево. Там площади достаточно большие, и программа продолжается», - сообщил Бирюков.

Он уточнил, что программа продолжается по советам и предложениям москвичей.

Ранее столичный портал «Наш город» обзавелся новым разделом, в котором москвичи могут высказать свои предложения по благоустройству и развитию социальной сферы. Здесь все желающие смогут поделиться своими идеями по следующим направлениям: благоустройство дворов; организация дорожного движения; благоустройство парков, пешеходных зон, бесхозных территорий; развитие социальной сферы.