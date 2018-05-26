РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Жителей микрорайона Климовск Подольска просят убрать припаркованные автомобили на улице Мичурина, которые мешают проведению работ по устройству парковки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию автовладельцев! Просьба убрать припаркованные автомобили в микрорайоне Климовск на улице Мичурина (участок от улицы Дмитрия Холодова до улицы Театральной). Автомобили мешают проведению работ по устройству парковок», - говорится в сообщении.

Дорожные работы по обустройству парковочных карманов и ремонту асфальтового покрытия на улице Мичурина начались 25 мая. Помимо этого, новый асфальт укладывают и на улице Красной, а в ближайшие дни начнутся работы и на улице Суворова.