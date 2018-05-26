РИАМО - 26 мая. Советский и российский поэт-песенник Илья Резник планирует написать гимн мороженому к 1 июня, когда будет праздноваться День защиты детей.

В парке «Сокольники» в Москве в рамках праздника мороженого в субботу и 27 мая гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, которая расскажет о любимом лакомстве в контексте всемирной истории и культуры.

«Агнесса Арнольдовна (Осипова, президент компании «Баскин Роббинс» - ред.) попросила меня написать гимн мороженому, мы это обсудим», - сказал в субботу журналистам Резник.

В свою очередь Осипова уточнила, что гимн может быть готов к 1 июня - Дню защиты детей.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.