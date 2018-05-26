РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Жители городского округа Подольск 1 июня смогут бесплатно послушать концерт вокальной музыки «Подмосковные вечера», который пройдет во Дворце культуры «Октябрь», сообщается на сайте ДК.

«Во Дворце культуры «Октябрь» в малом зале 1 июня состоится концерт вокальной музыки «Подмосковные вечера». На сцене прозвучат арии Римского-Корсакова, романсы Алябьева, Рахманинова и многое другое. Лауреат международных конкурсов Екатерина Ковалева (меццо-сопрано) и лауреат премии «Лучший работник культуры — 2017» Екатерина Николаева (сопрано) познакомят с русской музыкой от начала XIX века до наших дней. Партия фортепиано — Татьяна Солодячок», - говорится в сообщении.

Посетить мероприятие смогут все желающие бесплатно. Концерт начнется в 19:00 по адресу: улица Свердлова, дом №38.