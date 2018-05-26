РИАМО - 26 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил региональных предпринимателей с профессиональным праздником, пожелав им успешной реализации идей.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают предприниматели - те, без кого невозможно представить современную экономику. Вы вносите колоссальный вклад в развитие региона, воплощаете в жизнь важнейшие проекты, создаете новые рабочие места, улучшаете качество и уровень жизни миллионов людей», - написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал предпринимателям крепкого здоровья, успешной реализации идей и эффективной деятельности на благо Подмосковья.

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введенный в 2007 году. Отмечается 26 мая.