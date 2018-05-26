РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы в субботу проходит открытое первенство Центрального Федерального округа по самбо, в нем принимают участие более 150 спортсменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В субботу он поприветствовал участников соревнований.

«В Открытом первенстве по самбо принимают участие более 150 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения из 19 областей ЦФО. Я рад видеть всех участников первенства на Люберецкой земле! Вы идете очень правильным путем – занимаетесь спортом, развиваетесь. Вы уже победители! Желаю спортсменам честной борьбы, красивых бросков и спортивной удачи! И пусть победит сильнейший», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что победители и призеры турнира будут выступать на чемпионате России. В состав сборной команды Московской области, представленной на первенстве, вошли восемь человек из Люберец.

«Этот вид спорта достаточно популярен в нашем округе. Сегодня более тысячи юношей и девушек выбрали для себя этот вид борьбы», - добавил Ружицкий.

В основу самбо положены приемы и технические элементы многих национальных видов борьбы народов России и других стран. Формирование самбо как самостоятельного вида борьбы началось в 1920-е годы. Центром его развития стал московский клуб «Динамо». Первые соревнования прошли в 1923 году.