РИАМО - 26 мая. На 77 основных маршрутах, ведущих к садовым и дачным товариществам Подмосковья, увеличено количество автобусных рейсов и количество транспортных средств, что позволит уменьшить интервал движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках двухстороннего соглашения между Москвой и областью с 25 мая мы увеличили количество рейсов на 77 региональных маршрутах, ведущих к СНТ. На этих маршрутах запущено 100 дополнительных автобусов», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, данная мера позволит значительно сократить интервал движения. Кроме того, дополнительное увеличение числа рейсов на маршрутах, проходящих вблизи садовых и дачных товариществ, позволит разгрузить наиболее популярные направления и повысить транспортную доступность садоводческих объединений.

На 26 региональных маршрутах дополнительно добавлен 31 автобус, еще 69 транспортных средств на 51 муниципальном маршруте. Изменения в общей сложности коснулись 20 муниципалитетов Московской области.

В материале отмечается, что в середине апреля – начале мая начали работу 22 так называемых «дачных» (сезонных) маршрута, движение по которым будет осуществляться до конца сентября – начала ноября (в зависимости от срока действия маршрута).

15 мая прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина, на которой обсуждалось транспортное сообщение между субъектами и доступность дачных и садовых некоммерческих объединений для жителей Московского региона.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заключили соглашение о стратегическом развитии, согласно которому проводятся мероприятия, направленные на благоустройство и обеспечение необходимой инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках Москвы и Подмосковья.