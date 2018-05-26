РИАМО - 26 мая. Атмосферное давление в столице в субботу составило 1016,2 гПа, эти показания побили предыдущий рекорд 1992 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Начиная с ночи, атмосферное давление в Москве повышалось и к утру (в 9 часов) на станции ВДНХ достигло значения 1016,2 гПа (уровень станции). Это рекорд сегодняшних суток», - говорится в сообщении.

Предыдущий раз самое высокое атмосферное давление 26 мая отмечалось в 1992 году со значением 1012,3 гПа. В 10 часов атмосферное давление понизилось на одну десятую гПа.