РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мая. Икону Святой Троицы на фасаде Троицкого храма в подмосковном Королеве освятили перед Днем Святой Троицы, сообщил глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня в нашем Троицком храме состоялось торжественное освящение иконы Святой Троицы на фасаде здания. Икона сделана из мозаики, ее площадь составляет 30 квадратных метров», - написал Ходырев.

Икона Святой Троицы имеет особенное значение для христиан. На иконе изображены три ангела, которые олицетворяют собой трех странников, явившихся Аврааму.

День Святой Троицы отмечается на 50 день после Пасхи. Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица каждый год выпадает на разные даты. В 2018 году День Святой Троицы приходится на 27 мая.