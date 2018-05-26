РИАМО - 26 мая. Ежедневно москвичи потребляют около 200 тонн мороженого, сообщил журналистам в субботу гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

«Москва потребляет в день более 200 тонн мороженого», - сказал Яшин.

Он добавил, что более 60 предприятий ввозят мороженое в столицу помимо тех фирм, производства которых находятся в самой Москве.

«Что касается мероприятий, которые организуются мэром Москвы, на них представлены всевозможные производители, все привезут на матчи мундиаля свои новинки», - добавил Яшин, отвечая на вопрос обеспечения мороженым гостей чемпионата мира по футболу - 2018.