РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мая. Открылась регистрация на традиционный «Космический марафон», который пройдет в подмосковном Королеве 16 сентября, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

«Космический марафон» проводится с 1977 года и является старейшим из существующих в России. На очередном забеге взрослые бегуны отправятся на дистанции в 5, 10, 21 и 42 километра, юные спортсмены пробегут дистанции в 300 и 600 метров.

«Шестнадцатого сентября мы приглашаем всех принять участие в главном космическом событии сезона – «Космическом марафоне». Праздник посетят космонавты в числе бегунов и гостей забега. Также участников и гостей ждут различные развлечения и познавательная программа», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте spacemarathon.ru. Регистрация платная, в зависимости от дистанции – от 500 до 2 200 рублей.