РИАМО - 26 мая. Мороженое в виде футбольного мяча выпустили в столице в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, гости фестиваля могут приобрести и попробовать его на празднике мороженого в парке «Сокольники» 26 и 27 мая, сообщила в субботу журналистам вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании «Юнилевер Русь» Ирина Бахтина.

«К чемпионату мира по футболу мы выпустили 100% молочное породное с какао «MAX Форвард» в виде футбольного мяча с настоящим свистком вместо палочки. Это огромное счастье для детей. Также все рожки Cornetto переодеты в формы фанатов (футбола - ред.) разных стран. Также мороженое для всей семьи в цветах триколора», - сказала Бахтина.

Она добавила, что мороженое в виде футбольного мяча можно попробовать, например, на празднике мороженого, который проходит в парке «Сокольники» 26 и 27 мая.

«Производится сегодня наше мороженое в Туле, фабрика там работает с 2012 года», - сказала Бахтина.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».