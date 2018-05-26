РИАМО - 26 мая. Праздничное шествие, интерактивные площадки и розыгрыш 5 тонн мороженого ожидают участников праздника мороженого в парке «Сокольники», здесь 26 и 27 мая ожидается порядка 800 тысяч гостей, сообщил журналистам в субботу гендиректор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

«26 и 27 мая в парке «Сокольники» уже в 22-й раз пройдет один из старейших официальных московских праздников - праздник мороженого. В этом году праздник приобретет небывалый масштаб - 15 производителей мороженого представят 180 интерактивных площадок и разыграют 5 тонн мороженого среди гостей мероприятия», - сказал Яшин.

Он добавил, что на территории парка откроется 145 торговых точек продаж любимого всеми десерта. Производители приготовили для гостей новинки и традиционные сорта мороженого - тысячи порций сливочного, молочного, фруктового, диабетического, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного, творожного, веганского, вегетарианского и других видов мороженого во всевозможных формах, в том числе рожках и стаканчиках.

«Кроме того, все два дня на большой сцене будет праздничный концерт, не прерываясь до 22:00. Сейчас уже идет активно подготовка к концерту, ведущий объявляет программу. В 12:30 будет торжественное шествие, которое пройдет по большому кругу, где будут представлены все фабрики, и закончится на центральной сцене, где мы и откроем наш праздник», - сказал Яшин.

Он подчеркнул, что никто из гостей праздника не останется без лакомства. Более чем 800 тысяч москвичей и гостей столицы ожидают к посещению праздника.