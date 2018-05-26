РИАМО - 26 мая. После нападения вандала и повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» полотно изъяли из постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Москве, сообщается на сайте галереи.

В 20:55 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама.

«По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы – извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея», - говорится в сообщении.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Ранее на картину уже совершали нападения. В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. Вслед за этим последовала сложнейшая реставрация, в которой участвовал и сам Репин. Произведение было качественно отреставрировано. После покушения на картину в 1913 году она находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом.

С момента приобретения картина «Иван Грозный и сын его Иван…» постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки. С 1913 года она является хронически «больным» памятником, находится под постоянным контролем реставраторов Третьяковской галереи и не подлежит транспортировке.