РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В микрорайоне Кузнечики Подольска у многоквартирного дома по улице Академика Доллежаля четверо подростков украли мотоцикл Honda, инцидент произошел в субботу утром, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«Сегодня (26 мая - ред.) неизвестные украли мой мотоцикл Honda VFR 800, припаркованный прямо под окнами дома. Это произошло в микрорайоне Кузнечики между 3:00 и 4:00 утра у дома №36 по улице Академика Доллежаля. По словам очевидца, который запечатлел на камеру правонарушение, мотоцикл украли четверо подростков в камуфляжной форме. Я обратился в полицию», - сказал пострадавший.

Он отметил, что все, кто владеет какой-либо информацией, могут сообщить о ней по телефону: 8(926)193-39-00.

«Мы ищем свидетелей происшествия, так как в поисках похитителей может помочь любая информация», - пояснил он.