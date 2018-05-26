РИАМО - 26 мая. В результате нападения вандала картине Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве нанесены серьезные повреждения, полотно порвано в трех местах, сильно пострадала рама, сообщается на сайте галереи.

В 20:55 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения.

«В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама», - говорится в сообщении.

По счастливой случайности не пострадало самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям музейных смотрителей и сотрудников службы безопасности Третьяковской галереи вандал был обезврежен, задержан и передан правоохранительным органам. С ним ведутся следственные действия.