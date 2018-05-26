РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Жители Подольска вместе с детьми 8 июня смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Сказка о Царе Салтане», показ которого состоится в ДК имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 8 июня состоится бесплатный показ мультфильма «Сказка о Царе Салтане». Мультипликационный фильм был поставлен по знаменитому произведению великого русского поэта Александра Пушкина. Авторы анимационной картины, которая длится почти час, полностью сохранили сюжет и слог оригинала. Начинается история с того, как царь Салтан подслушивает разговор трех сестер, мечтающих стать царицами», - говорится в сообщении.

Показ мультфильма начнется в 12:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход свободный.