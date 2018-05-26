РИАМО - 26 мая. Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда в своем Instagram назвала развод делом личным и поблагодарила за поклонников поддержку, сообщает Газета.ru.

Ранее Шнуров объявил, что разводится со своей женой Матильдой.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», - написала Шнурова.

Об этом она написала после просмотра фильма «Дело Собчака», которое Шнурова назвала «важным кино о времени и роли личности в истории нашей страны».