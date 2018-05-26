РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске планируют установить светофор на Бородинской улице в III квартале 2018 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние «лежащих полицейских» на улице Бородинская. Он отметил, что на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Бородинскую от дома №10 по улице Циолковского частично исчезли секции искусственной дорожной неровности и теперь автомашины проезжают переход с повышенной скоростью.

«На обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу дорожно-транспортного комплекса на улице Бородинская, дом №18\9 сообщаем, что комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа запланированы работы по установке светофорного объекта с пешеходной фазой. Ориентировочный срок проведения работ – III квартал 2018 года», - сказал замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.