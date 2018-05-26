РИАМО - 26 мая. Водитель грузовика уснул за рулем, в результате грузовик опрокинулся на трассе «Россия», а водитель погиб, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Около 07:00 на 100 километре трассы М-10 «Россия» при движении опрокинулся грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель транспорта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, авария произошла по вине погибшего, который уснул за рулем.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что авария произошла по адресу: Московская область, городской округ Клин, 100 километр трассы М-10, поворот на село Спас-Заулок. Розлива топлива нет. Есть пострадавшие.