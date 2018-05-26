РИАМО - 26 мая. Москва переводит в федеральный бюджет 1,8 триллиона рублей средств, полученных с налогов, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил против предложения первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова об изъятии части доходов столицы и перераспределения их в пользу других регионов. По его словам, изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы.

«Развиваясь, Москва платит 1,8 миллиарда рублей в федеральный бюджет. Это налоги, которые собираются на территории Москвы, и это практически полностью покрывает субсидии другим регионам, и, на мой взгляд, это более правильный путь, надо давать Москве развиваться», — сказал Собянин на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что данное предложение контрпродуктивно, поскольку Москва живет на свои деньги.

«Она зарабатывает эти деньги, во-вторых, бюджетная обеспеченность Москвы не такая большая, как рассказывают об этом, потому что у нас большие затраты и огромные расходы на инфраструктуру», - уточнил мэр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.