РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В подмосковном Подольске заделали яму на проспекте Юных Ленинцев после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу по поводу ямы на автодороге по проспекту Юных Ленинцев у дома №1/2. Он уточнил, что огромная яма образовалась у остановки «Ново-Сырово».

«ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу образования ямы на проезжей части автодороги в районе остановки «Ново-Сырово» Подольска и сообщает, что подрядной организацией ООО «Трасстройсервис» ГБУ МО «Мосавтодор» работы, по устранению замечаний, были выполнены», - сказал начальник регионального управления автомобильных дорог №4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.