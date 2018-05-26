РИАМО - 26 мая. Дорожная авария произошла на 100 километре трассы М-10 в городском округе Клин Подмосковья, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 06:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Клин, 100 километр трассы М-10, поворот на село Спас-Заулок.

«В результате происшествия движение на автодороге частично затруднено в сторону области. Розлива топлива нет. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

К ликвидации дорожной аварии привлекли десять человек, три единицы техники.