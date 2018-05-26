РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В Нескучном парке Подольска 16 июня пройдут занятия йогой, семинары и мастер-классы в рамках Дня йоги, посетить мероприятие смогут все желающие, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор.

«В Нескучном парке Подольска йога-студия «ШАНТИ» будет проводить День йоги, в ходе которого с 11:00 до 15:00 будут проходить занятия йогой, семинары, мастер-классы и арт-терапия. С 11:00 начнется занятие оздоровительной йогой, в 12:00 - йогой для детей и их родителей, в 13:00 - йогой в гамаках, и так далее. Помимо этого, в 12:00 начнется семинар, в ходе которого, участники получат ответы на вопросы в сферах «Карьера», «Взаимоотношения», «Воспитание детей». Вход свободный», - сказала организатор.

В 13:00 в парке начнется семинар на тему практики медитации, а в 14:00 на тему «Остеопрактика. Техники самооздоровления». Также в 12:00 состоятся платные мастер-классы в мини-группах, а в 12:00 - бесплатная арт-терапия для детей и многое другое.

Мероприятие будет проходить на крытых площадках парка, поэтому состоится даже, если пойдет дождь. Проходить День йоги будет по адресу: улица Февральская, дом №65.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня с 2015 года. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году.