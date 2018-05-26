РИАМО - 26 мая. В Третьяковской галерее в Москве мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее одну из картин, и повредил полотно, злоумышленник задержан, сообщается на сайте МВД РФ.

В 21:00 25 мая в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. <…> Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

По данным некоторых СМИ, мужчина повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван».

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