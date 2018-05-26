РИАМО - 26 мая. Труп неизвестной женщины обнаружили на улице Трубная в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать пятого мая в 13:44 на улице Трубная в Сергиевом Посаде без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестной. По данному факту следователь проводит проверку.