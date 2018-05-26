РИАМО - 26 мая. В подмосковных Черустях минувшей ночью синоптики зафиксировали понижение температуры до 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 7,4 градуса, разброс температур по региону составил от 0 градусов (Черусти) до плюс 11,1 градуса (Балчуг)», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы.

Днем в Москве и Подмосковье малооблачно, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице – плюс 20-22 градуса, по области – плюс 18-23 градуса. Ветер переменный слабый. Относительная влажность - около 32%.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба.