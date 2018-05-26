РИАМО - 26 мая. Шестнадцать возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 140 человек, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - 16. Спасено два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек и 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 25 раз, при этом были спасены 26 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло.

Также за сутки зарегистрировано девять очагов горения сухой травы на общей площади 0,059 гектара, с нарастающим итогом порядка 2,4 тысячи очагов горения травы на общей площади около 29,3 гектара.

«Двадцать шестого мая на всей территории субъекта прогнозируется III класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», - заключается в материале.