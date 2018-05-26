РИАМО - 26 мая. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погожий скандинавский антициклон укрепит свои позиции над Москвой и областью. Субботний день окажется солнечным и теплым. В послеполуденные часы при слабом ветре воздух в столице прогреется до 21-23, по области - до 18-23 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление подрастет до рекордных значений и в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормального на 13-15 единиц. Относительная влажность воздуха - около 40%.

«Погода в этот день ожидается вполне комфортная для большинства людей. Однако, людям с заболеваниями сердца и сосудов, придется нелегко и виной тому повышенный фон атмосферного давления. В группе риска не только гипертоники, но и те, кто перенес инфаркт или инсульт, страдающие вегето-сосудистой дистонией. Из-за скачков атмосферного давления у людей, реагирующих на погоду, могут возникнуть головные боли, боли в области сердца», - предупреждают синоптики.

Тем, кто склонен к спастическим реакциям, следует держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом, заключают специалисты.